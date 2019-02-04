СЕГОДНЯ 09:50 2019-02-04T09:50:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Жильцов пятиэтажки в Ярцево эвакуировали из-за пожара, сообщает пресс-лужба ГУ МЧС России по Смоленской области.

По словам сотрудников ведомства, ЧП произошло вчера около 23.00 на улице Максима Горького. Очаг возгорания находился в двухкомнатной квартире на четвертом этаже.

- Оперативно прибывшие огнеборцы, вывели из здания 6 человек и быстро потушили пожар. Никто не пострадал. Серьезные повреждения получила квартира, где все произошло: огонь повредил два кресла и пол в одной из комнат. Само жилище закопчено по всей площади, - сообщили в ведомстве.

Предположительно, ЧП могло произойти из-за неосторожного обращения с огнем.

ИСТОЧНИК KP.RU