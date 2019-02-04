СЕГОДНЯ 10:44 2019-02-04T10:44:14+03:00

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Лифт в шестнадцатиэтажке едва не сгорел в Ярцево, сообщили «Комсомольской правде» – Смоленск» в пресс-службе регионального МЧС.

По словам собеседника издания, ЧП произошло в районе 17.00 на улице Металлургов.

- Кабина лифта пострадать не успела, - прокомментировали спасатели. - Огонь повредил 4 кв.м. утеплителя в шахте. Предположительно, ЧП могло произойти из неосторожного обращения с огнем неизвестных лиц.

Ранее, жильцов пятиэтажки в Ярцево эвакуировали из-за пожара.

ИСТОЧНИК KP.RU