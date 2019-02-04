2019-02-04T11:20:28+03:00
Происшествия

Труп мужчины нашли на Фрунзе в Смоленске

Тело 48-летнего человека обнаружили у дома №42
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: pixabay.comФОТО: pixabay.com
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Труп мужчины нашли на Фрунзе в Смоленске, сообщила «Комсомольской правде» – Смоленск» руководитель пресс-службы регионального УМВД Наталья Гуреева.

По словам собеседника, тело 48-летнего человека обнаружили рано утром.

- Признаков насильственной смерти не обнаружено, - сообщила официальный представитель полицейского ведомства. - Личность мужчины установлена.

В настоящее время следователи устанавливают причину смерти и все обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

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