Труп мужчины нашли на Фрунзе в Смоленске
Тело 48-летнего человека обнаружили у дома №42
ФОТО: pixabay.com
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Труп мужчины нашли на Фрунзе в Смоленске, сообщила «Комсомольской правде» – Смоленск» руководитель пресс-службы регионального УМВД Наталья Гуреева.
По словам собеседника, тело 48-летнего человека обнаружили рано утром.
- Признаков насильственной смерти не обнаружено, - сообщила официальный представитель полицейского ведомства. - Личность мужчины установлена.
В настоящее время следователи устанавливают причину смерти и все обстоятельства случившегося.
ИСТОЧНИК KP.RU