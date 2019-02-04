2019-02-04T11:44:35+03:00
Общество

Смоляне жалуются на неисправный общественный транспорт

Горожане выкладывают в соцсети автобусы, которые пора отправлять на утилизацию
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: Ольга НИКИТИНА, FacebookФОТО: Ольга НИКИТИНА, Facebook
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Смоляне жалуются на неисправный общественный транспорт, сообщают местные жители, выкладывая снимки старых автобусов в социальные сети.

- Только сегодня утром, ничего не зная о трагедии на автодороге Вязьма-Калуга, фотографировали нечто, ржавое снаружи и захламлённое внутри, которое смутно напоминало транспортное средство и собиралось следовать маршрутом «Вязьма – Угра» (Калужское направление), - написала смолянка Ольга Никитина на свой личной страничке в Facebook и приложив в доказательство слов фото автобуса.

ФОТО: Ольга НИКИТИНА, Facebook

ФОТО: Ольга НИКИТИНА, Facebook

По словам жительницы региона, люди «каждый день рискуют своей жизнью, добираясь на работу, учебу, по делам на таких вот развалюхах».

Ранее в СМИ появилось сообщение о неисправном сидении в маршрутке, обслуживающей пассажиров в Смоленске.

Между тем, смоляне продолжают нести цветы, игрушки и свечи к ДК в Ярцево. Утром 3 февраля танцевальный коллектив «Колибри» отправился отсюда на танцевальный конкурс в Калугу.

Автобус вынесло на обочину и он лег на крышу. Погибли женщины в возрасте 30, 31, 36 и 54 лет, две девочки 8 лет и одна 7-ми.

ИСТОЧНИК KP.RU

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