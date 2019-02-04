Смолянам не учли в квитанциях показания по горячей воде
Жители областного центра получили документы с неполными сведениями
ФОТО: Виктория НИКОЛЬСКАЯ.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Смолянам не учли в квитанциях показания по горячей воде, сообщает СМУП «Горводоканал».
По информации официального представителя компании, в квитанциях за январь отсутствует информация о текущих показаниях прибора учета и срок окончаниях их поверки.
- В программном продукте «Расчеты с населением» при переходе на 2019 год произошел технический сбой, - прокомментировали сотрудники предприятия. - Но расчет стоимости услуги подсчитан верно.
Сотрудники СМУПа приносят извинения за доставленные неудобства и сообщают, что полная информация будет занесена уже в февральскую квитанцию.
ИСТОЧНИК KP.RU