СЕГОДНЯ 12:53 2019-02-04T12:53:06+03:00

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Смолянам не учли в квитанциях показания по горячей воде, сообщает СМУП «Горводоканал».

По информации официального представителя компании, в квитанциях за январь отсутствует информация о текущих показаниях прибора учета и срок окончаниях их поверки.

- В программном продукте «Расчеты с населением» при переходе на 2019 год произошел технический сбой, - прокомментировали сотрудники предприятия. - Но расчет стоимости услуги подсчитан верно.

Сотрудники СМУПа приносят извинения за доставленные неудобства и сообщают, что полная информация будет занесена уже в февральскую квитанцию.

ИСТОЧНИК KP.RU