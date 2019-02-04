В Смоленской области отремонтируют 22 переезда

СЕГОДНЯ 14:00 2019-02-04T14:00:27+03:00

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22 переезда отремонтируют в Смоленском регионе в 2019 году, сообщает пресс-служба МЖД. Работы включают и асфальтировку проезжей части автодороги, за которую отвечают железнодорожники.

По словам сотрудников компании, работы направлены на обеспечение безопасности движения железнодорожного и автомобильного транспорта.

- Ремонт проводится в период специальных технологических «окон». Когда это возможно, железнодорожники оставляют на переезде одну полосу для проезда автотранспорта в реверсивном режиме, чтобы минимизировать неудобства для водителей, - отмечают в ведомстве. - Переезды испытывают постоянную нагрузку не только от поездов, но и от интенсивного автомобильного потока. Поэтому важно своевременно обслуживать инфраструктуру. Московская железная дорога просит автомобилистов с пониманием относиться к работам.

ИСТОЧНИК KP.RU