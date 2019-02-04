СЕГОДНЯ 14:13 2019-02-04T14:13:33+03:00

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Карантин среди школьников продлили в Смоленске, сообщает пресс-служба городской администрации.

По словам источника издания, на сегодняшний день на каникулах находятся 83 класса из 15 школ областного центра.

- Школу не посещают более двух тысяч детей, - отмечают в пресс-службе. - Но с 5 января за парту сядет 21 класс из 8 образовательных учреждений.

Между тем, администрация предупреждает, что в дни активной циркуляции вирусов нужно более внимательно относиться к себе: употреблять в пищу больше витаминов, заниматься спортом, чаще мыть руки, проветривать помещение и избегать мест массового скопления людей.

ИСТОЧНИК KP.RU