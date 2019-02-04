Карантин среди школьников продлили в Смоленске
83 класса из 15 школ находятся на каникулах
ФОТО: Виктория НИКОЛЬСКАЯ.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Карантин среди школьников продлили в Смоленске, сообщает пресс-служба городской администрации.
По словам источника издания, на сегодняшний день на каникулах находятся 83 класса из 15 школ областного центра.
- Школу не посещают более двух тысяч детей, - отмечают в пресс-службе. - Но с 5 января за парту сядет 21 класс из 8 образовательных учреждений.
Между тем, администрация предупреждает, что в дни активной циркуляции вирусов нужно более внимательно относиться к себе: употреблять в пищу больше витаминов, заниматься спортом, чаще мыть руки, проветривать помещение и избегать мест массового скопления людей.
ИСТОЧНИК KP.RU