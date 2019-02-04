2019-02-04T14:39:52+03:00
Общество

Автобус, в котором погибли жители Ярцево, не имел право перевозить детей

Ни индивидуальный предприниматель, ни владелец танцевального коллектива не согласовали с ГИБДД свою поездку в Калугу
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: Следственный комитет России.ФОТО: Следственный комитет России.
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Автобус, в котором погибли жители Ярцево, не имел право перевозить детей, сообщил старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ и общественностью Александр Боровиков.

По словам собеседника, поездка на конкурс в Калугу не была согласована с местным ОГИБДД, также автобус не подходил по сроку эксплуатации для перевозки детей.

- Автобус был 1989 года выпуска, а детей можно возить на транспорте, не старше 10 лет, - отметил Боровиков.

Также сам кружок, в котором занимались дети, не имел лицензии на право осуществления образовательной деятельности.

- За ней в департамент по образованию и науке не обращались, - сообщил официальный представитель ведомства.

В настоящее время проходит тщательная проверка всего транспорта, занимающегося междугородними перевозками.

Автосус с детьми разбился на трассе утром 3 февраля. Похороны погибших начнутся с 5 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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