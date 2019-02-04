СЕГОДНЯ 15:57 2019-02-04T15:57:29+03:00

Погибли около тысячи экземпляров щуки, язя, судака, окуня, плотвы и других пород рыб

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Массовый мор рыбы обнаружен в Смоленской области, сообщает пресс-служба областной администрации.

По информации источника, погибли около тысячи экземпляров щуки, язя, судака, окуня, плотвы и других пород рыб. ЧП произошло на участке реки Гжать в Гаранском районе, протяженностью 3,5 км.

Предположительно, рыба могла задохнуться от нехватки кислорода в воду.

- Точное заключение будет дано после завершения расследования, - сообщили в администрации.

Ранее о море рыбы сообщали в жители Вязьмы. Расследование показало, что в воде были посторонние вещества.

ИСТОЧНИК KP.RU