Массовый мор рыбы обнаружен в Смоленской области
Погибли около тысячи экземпляров щуки, язя, судака, окуня, плотвы и других пород рыб
ФОТО: pixabay.com
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Массовый мор рыбы обнаружен в Смоленской области, сообщает пресс-служба областной администрации.
По информации источника, погибли около тысячи экземпляров щуки, язя, судака, окуня, плотвы и других пород рыб. ЧП произошло на участке реки Гжать в Гаранском районе, протяженностью 3,5 км.
Предположительно, рыба могла задохнуться от нехватки кислорода в воду.
- Точное заключение будет дано после завершения расследования, - сообщили в администрации.
Ранее о море рыбы сообщали в жители Вязьмы. Расследование показало, что в воде были посторонние вещества.
ИСТОЧНИК KP.RU