Водитель «Ниссана» погиб в ДТП с фурой в Вяземском районе
На месте автокатастрофы работали пожарные, медики и полицейские
ФОТО: ГУ МЧС России по Смоленской области.
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Водитель «Ниссана» погиб в ДТП с фурой в Вяземском районе.
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Смоленской области, ДТП произошло в 14.50 4 февраля на трассе М1 в районе деревни Успенское в Вяземском районе.
- На месте аварии работали автоцистерна из 12-й пожарной части и два спасателя, - прокомментировали в ведомстве.
Ранее под колеса маршрутки на Витебском шоссе попал мужчина. Также продолжаются поиски свидетелей ДТП с Hyundai Solaris.
ИСТОЧНИК KP.RU