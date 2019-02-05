СЕГОДНЯ 06:32 2019-02-05T06:34:05+03:00

На месте автокатастрофы работали пожарные, медики и полицейские

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Водитель «Ниссана» погиб в ДТП с фурой в Вяземском районе.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Смоленской области, ДТП произошло в 14.50 4 февраля на трассе М1 в районе деревни Успенское в Вяземском районе.

- На месте аварии работали автоцистерна из 12-й пожарной части и два спасателя, - прокомментировали в ведомстве.

Ранее под колеса маршрутки на Витебском шоссе попал мужчина. Также продолжаются поиски свидетелей ДТП с Hyundai Solaris.

ИСТОЧНИК KP.RU