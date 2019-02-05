2019-02-05T06:47:12+03:00
Происшествия

Трамвай превратил «Калину» в груду металла в Смоленске

Страшное ДТП произошло напротив ТЦ «Байкал»
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: ВКонтакте.ФОТО: ВКонтакте.
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Трамвай превратил «Калину» в груду металла в Смоленске, сообщают drive2_smolensk ВКонтакте.

По словам свидетелей, ДТП произошло в районе десяти вечера 5 февраля на площади Желябова напротив ТЦ «Байкал».

- Возле «Байкала» погибла одна «Лада Калина», движение трамваев остановлено. Скорая помощь стоит за трамваем, - сообщают очевидцы.

Сильнейший удар пришелся по двери водителя. Но автолюбительнице удалось спастись: «ее толпой ребята вытаскивали из машины», пишут в паблике.

В момент ДТП в городе машин почти не было, водители трамвая и легковушки не заметили друг друга на полупустой дороге.

Ранее водитель «Ниссана» погиб в ДТП с фурой в Вяземском районе

ИСТОЧНИК KP.RU

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