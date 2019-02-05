Трамвай превратил «Калину» в груду металла в Смоленске
Трамвай превратил «Калину» в груду металла в Смоленске, сообщают drive2_smolensk ВКонтакте.
По словам свидетелей, ДТП произошло в районе десяти вечера 5 февраля на площади Желябова напротив ТЦ «Байкал».
- Возле «Байкала» погибла одна «Лада Калина», движение трамваев остановлено. Скорая помощь стоит за трамваем, - сообщают очевидцы.
Сильнейший удар пришелся по двери водителя. Но автолюбительнице удалось спастись: «ее толпой ребята вытаскивали из машины», пишут в паблике.
В момент ДТП в городе машин почти не было, водители трамвая и легковушки не заметили друг друга на полупустой дороге.
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ИСТОЧНИК KP.RU