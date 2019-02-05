Смолянин пытался открыто украсть телевизор из магазина

СЕГОДНЯ 08:25 2019-02-05T08:25:55+03:00

Мужчина взял коробку с витрины и хотел с ней убежать

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Смолянин пытался открыто вынести телевизор из магазина, не заплатив за товар, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области.

По словам собеседника «КП», мужчина пошел на преступление в нетрезвом состоянии.

– Подозреваемый взял коробку с витрины и пытался с нею убежать, но осуществить задуманное не удалось – мужчину задержали продавцы, – прокомментировали в ведомстве. – Телевизор, который приглянулся посетителю, стоит около 26 тысяч рублей.

В полиции задержанный во всем сознался.

40-летнему жителю Рославля грозит до четырех лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU