Смолянин пытался открыто украсть телевизор из магазина
Мужчина взял коробку с витрины и хотел с ней убежать
ФОТО: pixabay.com
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Смолянин пытался открыто вынести телевизор из магазина, не заплатив за товар, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области.
По словам собеседника «КП», мужчина пошел на преступление в нетрезвом состоянии.
– Подозреваемый взял коробку с витрины и пытался с нею убежать, но осуществить задуманное не удалось – мужчину задержали продавцы, – прокомментировали в ведомстве. – Телевизор, который приглянулся посетителю, стоит около 26 тысяч рублей.
В полиции задержанный во всем сознался.
40-летнему жителю Рославля грозит до четырех лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU