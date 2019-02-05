СЕГОДНЯ 08:43 2019-02-05T08:43:22+03:00

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Отдел ЗАГС открылся в Перинатальном центре Смоленска, сообщили сотрудники ГУ ЗАГС Смоленской области.

По словам источника, в учреждении можно зарегистрировать новорожденного вне зависимости от его места жительства, а также получить справку об установлении отцовства, что очень удобно для родителей.

- ЗАГС в Перинатальном центре заработал с 1 февраля. Получить необходимый документ можно кабинете №7011 в понедельник, среду и пятницу с 9.00 до 13.00, - прокомментировали в учреждении.

Справки по телефону: 70-20-52, 27-03-11, 27-37-09.

ИСТОЧНИК KP.RU