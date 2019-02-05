СЕГОДНЯ 09:45 2019-02-05T09:45:37+03:00

Несколько автомобилей столкнулись у «Корта»

Изменить размер текста: A A

Смоляне опаздывают на работу из-за ДТП на Николаева, сообщает drive2_smolensk ВКонтакте. Столкновение двух машин привело к большому затору.

По словам очевидцев, напротив автомагазина «Корт» не поделили дорогу несколько автомобилей.

– На Николаева ДТП, проезд затруднён в сторону трёх дорог, – пишут автомобилисты.

Также водители отмечают, что объезжать разбитые машины приходится по встречке.

Ранее на Желябова в Смоленске трамвай смял «Ладу».

ИСТОЧНИК KP.RU