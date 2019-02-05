Смоляне опаздывают на работу из-за ДТП на Николаева
Несколько автомобилей столкнулись у «Корта»
ФОТО: ВКонтакте.
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Смоляне опаздывают на работу из-за ДТП на Николаева, сообщает drive2_smolensk ВКонтакте. Столкновение двух машин привело к большому затору.
По словам очевидцев, напротив автомагазина «Корт» не поделили дорогу несколько автомобилей.
– На Николаева ДТП, проезд затруднён в сторону трёх дорог, – пишут автомобилисты.
Также водители отмечают, что объезжать разбитые машины приходится по встречке.
Ранее на Желябова в Смоленске трамвай смял «Ладу».
ИСТОЧНИК KP.RU