2019-02-05T09:45:37+03:00
Происшествия

Смоляне опаздывают на работу из-за ДТП на Николаева

Несколько автомобилей столкнулись у «Корта»
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: ВКонтакте.ФОТО: ВКонтакте.
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Смоляне опаздывают на работу из-за ДТП на Николаева, сообщает drive2_smolensk ВКонтакте. Столкновение двух машин привело к большому затору.

По словам очевидцев, напротив автомагазина «Корт» не поделили дорогу несколько автомобилей.

– На Николаева ДТП, проезд затруднён в сторону трёх дорог, – пишут автомобилисты.

Также водители отмечают, что объезжать разбитые машины приходится по встречке.

Ранее на Желябова в Смоленске трамвай смял «Ладу».

ИСТОЧНИК KP.RU

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