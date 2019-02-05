2019-02-05T10:17:13+03:00
Происшествия

Смолянку обманул мошенник, предложивший застраховать лицевой счет

Женщина осталась без шести тысяч рублей
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: pixabay.comФОТО: pixabay.com
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Смолянку обманул мошенник, предложивший застраховать лицевой счет, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По информации ведомства, женщина поверила псевдо-страховщику и сообщила все данные банковской карты.

- Через некоторое время баланс карты обнулился, - рассказали в полиции. - А звонивший перестал выходить на связь. Сумма ущерба составила 6 тысяч рублей.

Следователи проверяют все обстоятельства произошедшего и пытаются выйти на след «страховщика».

Ранее интернет-мошенники оставили смолян без 200 тысяч рублей. А другая жительница региона, напротив, не пошла на поводу у преступников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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