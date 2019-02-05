2019-02-05T10:27:54+03:00
Общество

День крепости пройдет в Смоленске

Неравнодушных смолян приглашают убрать Копытенскую башню и прилегающие к ней прясла
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: из архива "КП".ФОТО: из архива "КП".Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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День крепости пройдет в Смоленске, сообщают организаторы. Неравнодушных смолян приглашают убрать Копытенскую башню и прилегающие к ней прясла.

По словам организаторов, весь инвентарь могут предоставить, но иметь при себе свой – очень приветствуется. Работать добровольцам предстоит с большим количеством битого стекла, кирпича и пластика.

- Планируется убрать все ярусы, - говорят организаторы, - но если за один день все расчистить не получится, работы продолжат в другой раз.

Все желающих сделать стену чище ждут 9 февраля в 11.45 у Копытенской башни по стороны ЦПКиО «Лопатинский сад».

ИСТОЧНИК KP.RU

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