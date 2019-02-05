День крепости пройдет в Смоленске
Неравнодушных смолян приглашают убрать Копытенскую башню и прилегающие к ней прясла
ФОТО: из архива "КП".Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Изменить размер текста:
День крепости пройдет в Смоленске, сообщают организаторы. Неравнодушных смолян приглашают убрать Копытенскую башню и прилегающие к ней прясла.
По словам организаторов, весь инвентарь могут предоставить, но иметь при себе свой – очень приветствуется. Работать добровольцам предстоит с большим количеством битого стекла, кирпича и пластика.
- Планируется убрать все ярусы, - говорят организаторы, - но если за один день все расчистить не получится, работы продолжат в другой раз.
Все желающих сделать стену чище ждут 9 февраля в 11.45 у Копытенской башни по стороны ЦПКиО «Лопатинский сад».
ИСТОЧНИК KP.RU