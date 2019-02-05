Водитель фургона Iveco сбил женщину в Смоленске
ДТП произошло во дворе дома на Шевченко
ФОТО: pixabay.com
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Водитель фургона сбил женщину в Смоленске, сообщает отдел пропаганды регионального УГИБД. ДТП произошло днем 4 февраля во дворе дома №64 по улице Шевченко.
По словам полицейских, 52-летний водитель Iveco сдавал назад, не заметив пешехода. 87-летняя женщина получила травмы.
Ранее крупное ДТП произошло напротив одного из ТЦ Смоленска: трамвай смял «Ладу», водитель чудом осталась жива.
ИСТОЧНИК KP.RU