Водитель фургона Iveco сбил женщину в Смоленске

СЕГОДНЯ 10:42 2019-02-05T10:42:37+03:00

ДТП произошло во дворе дома на Шевченко

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Водитель фургона сбил женщину в Смоленске, сообщает отдел пропаганды регионального УГИБД. ДТП произошло днем 4 февраля во дворе дома №64 по улице Шевченко.

По словам полицейских, 52-летний водитель Iveco сдавал назад, не заметив пешехода. 87-летняя женщина получила травмы.

Ранее крупное ДТП произошло напротив одного из ТЦ Смоленска: трамвай смял «Ладу», водитель чудом осталась жива.

ИСТОЧНИК KP.RU