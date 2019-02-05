СЕГОДНЯ 11:11 2019-02-05T11:11:39+03:00

Всего за первый месяц 2019 года на свет появились 267 малышей

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Пять двоен родились в январе в Смоленске, сообщает пресс-служба городской администрации. На три больше, чем в декабре 2018 года.

По словам сотрудников ведомства, всего за первый месяц 2019 года на свет появились 267 малышей: 139 мальчиков и 128 девочек. Официально зарегистрировали брак 107 пар.

В декабре 2019-го на свет родилось 284 младенца - 132 мальчика и 152 девочки. Мужем и женой стали 146 пар.

ИСТОЧНИК KP.RU