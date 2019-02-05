СЕГОДНЯ 12:50 2019-02-05T12:50:07+03:00

Женщин и детей похоронят на разных кладбищах

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Жители Ярцево прощаются с погибшими в ДТП под Калугой, сообщают РИА Новости.

Женщин и детей похоронят на разных кладбищах.

По информации издания, церемония началась с 11.00 5 февраля. Прощание с погибшими проходит в пяти семьях.

- Две ярцевские семьи в этом ДТП потеряли одновременно маму и несовершеннолетнюю дочь, пишет СМИ.

Напомним, автобус с детским ансамблем из Ярцево разбился на трассе 3 февраля. В ДТП под Калугой погибли женщины в возрасте 30, 31, 36 и 54 лет, две девочки 8 лет и одна 7-ми. https://www.kp.ru/online/news/3375333/

В настоящее время в больницах остаются четверо детей и четыре женщины. Трех детей и женщину прооперируют калужские врачи.

ИСТОЧНИК KP.RU