Жители Ярцево прощаются с погибшими в ДТП под Калугой
Жители Ярцево прощаются с погибшими в ДТП под Калугой, сообщают РИА Новости.
Женщин и детей похоронят на разных кладбищах.
По информации издания, церемония началась с 11.00 5 февраля. Прощание с погибшими проходит в пяти семьях.
- Две ярцевские семьи в этом ДТП потеряли одновременно маму и несовершеннолетнюю дочь, пишет СМИ.
Напомним, автобус с детским ансамблем из Ярцево разбился на трассе 3 февраля. В ДТП под Калугой погибли женщины в возрасте 30, 31, 36 и 54 лет, две девочки 8 лет и одна 7-ми. https://www.kp.ru/online/news/3375333/
В настоящее время в больницах остаются четверо детей и четыре женщины. Трех детей и женщину прооперируют калужские врачи.
ИСТОЧНИК KP.RU