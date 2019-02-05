2019-02-05T13:49:13+03:00
Общество

Смоленские школьники пройдут обязательное собеседование

Девятиклассники будут пересказывать текст, общаться и отвечать на вопросы
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: admin-smolensk.ruФОТО: admin-smolensk.ru
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Смоленские школьники пройдут обязательное собеседование, сообщает пресс-служба обладминистрации. Оно стало частью основного госэкзамена, который сдают девятиклассники.

Испытание назначено на 13 февраля. На подготовку детям дадут минуту, а само собеседование займет 15-30 минут.

- За это время школьнику нужно успеть прочитать текст вслух, пересказать его, выступить с монологом и побеседовать с преподавателем, - сообщили в администрации.

Незачет или пропуск собеседования по уважительной причине ребенку дадут пересдать.

Справки по телефону: 8 (4812) 38-17-22.

ИСТОЧНИК KP.RU

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