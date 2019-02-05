ДТП с трамваем спровоцировало пробку на мосту в Смоленске
Движение трамваев приостановлено
ФОТО: ВКонтакте.
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ДТП с трамваем спровоцировало пробку на Пятницком путепроводе в Смоленске, сообщает drive2_smolensk ВКонтакте.
Авария произошла в районе обеда 5 февраля при повороте на ж/д вокзал. О пострадавших очевидцы ничего не сообщают.
Вечером, 4 февраля на площади Желябова произошло еще одно ДТП с участием муниципального транспорта. От сильного удара «Калина» превратилась в груду металла.
Сильнейший удар пришелся по двери водителя. Но автолюбительнице удалось спастись: «ее толпой ребята вытаскивали из машины».
ИСТОЧНИК KP.RU