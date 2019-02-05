СЕГОДНЯ 16:07 2019-02-05T16:07:59+03:00

Работы будут проводиться по ночам

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В Смоленске продолжат ремонтировать мосты, сообщает пресс-служба городской администрации. Работы планируют проводить ночью, чтобы не создавать неудобства автомобилистам.

– В ночь на 6 февраля работы пройдут на мосту по улице Степана Разина, – сообщили в администрации. – Напомним, что текущий ремонт носит временный характер. Полноценные работы будут проведены с наступлением устойчивых погодных условий.

Напомним, с таянием снега на дорогах образовались огромные выбоины. Наиболее ухабистыми автомобилисты в соцсетях называли Успенский, Крестовоздвиженский переправы, разбиры и городские дороги.

Ранее областные власти сообщали, что в 2019 году на приведение магистралей в порядок будет потрачено 1,8 млрд рублей. На столицу региона выделено более 650 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU