В Смоленской области дежурная по переезду предотвратила утечку топлива

СЕГОДНЯ 16:55 2019-02-05T16:55:05+03:00

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В Смоленской области дежурная по переезду предупредила бригаду об утечке топлива, сообщает пресс-служба МЖД. Елена Мельникова заметила течь из сливного клапана одной из цистерн, с которой ехал грузовой поезд.

Сотрудник железной дороги связалась по рации с локомотивной бригадой, которая своими силами устранила внештатную ситуацию на ближайшей станции Туманово.

- Инцидент не повлиял на график движения поездов, - отмечают в компании. - Грамотные действия дежурной по переезду 185-й км Вяземской дистанции пути Елены Мельниковой помогли не только сохранить груз, но и предотвратить возможные негативные последствия утечки топлива из цистерны, а также обеспечить безопасность движения поездов.

ИСТОЧНИК KP.RU