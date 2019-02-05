2019-02-05T16:55:05+03:00
Происшествия

В Смоленской области дежурная по переезду предотвратила утечку топлива

Железнодорожники оперативно устранили угрозу окружающей среде
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленской области дежурная по переезду предотвратила утечку топлива. ФОТО: пресс-служба МЖД.В Смоленской области дежурная по переезду предотвратила утечку топлива. ФОТО: пресс-служба МЖД.
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В Смоленской области дежурная по переезду предупредила бригаду об утечке топлива, сообщает пресс-служба МЖД. Елена Мельникова заметила течь из сливного клапана одной из цистерн, с которой ехал грузовой поезд.

Сотрудник железной дороги связалась по рации с локомотивной бригадой, которая своими силами устранила внештатную ситуацию на ближайшей станции Туманово.

- Инцидент не повлиял на график движения поездов, - отмечают в компании. - Грамотные действия дежурной по переезду 185-й км Вяземской дистанции пути Елены Мельниковой помогли не только сохранить груз, но и предотвратить возможные негативные последствия утечки топлива из цистерны, а также обеспечить безопасность движения поездов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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