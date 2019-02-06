СЕГОДНЯ 06:29 2019-02-06T06:29:36+03:00

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92-летнюю старушку обманули мошенники в Смоленске, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По словам пенсионерки, три женщины пришли проверить состояние газовой плиты. Ничего не подозревавшая старушка, пустила их в квартиру .

– Одна гостья зашла вместе с хозяйкой квартиры на кухню, чем занимались две другие, пенсионерка не знает. Но после их ухода пропали все ее сбережения и золотые украшения, – пояснили в пресс-службе ведомства.

Полицейские проводят ряд мероприятий, чтобы выйти на след преступниц.

Стражи порядка обращаются к смолянам с просьбой не впускать незнакомцев: если в квартиру просятся незнакомцы, представляясь сотрудниками социальных служб, проверьте информацию – спросите документы и перезвоните в службу, из которой они пришли.

Ранее мошенники оставили смолян без 200 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU