Смолянку обокрали без взлома
Полиция подозревает 37-летнего родственника
ФОТО: pixabay.com.
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Смолянку обокрали без взлома, сообщает пресс-служба регионального УМВД. По версии полицейских, кто-то открыл квартиру ключами, забрал деньги и скрылся.
Следователи считают, что к преступлению причастен 37-летний родственник женщины. Он, якобы знал, где лежат ключи, и воспользовался случаем.
- Ранее судимый житель Велижа сознался в своей причастности к пропаже денег. Из квартиры он вынес 55 тысяч рублей, которые к моменту задержания успел потратить, - прокомментировали в ведомстве.
Ранее в Смоленске обманули 92-летнюю старушку.
ИСТОЧНИК KP.RU