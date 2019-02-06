2019-02-06T08:58:27+03:00
Происшествия

Смолянку обокрали без взлома

Полиция подозревает 37-летнего родственника
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: pixabay.com.ФОТО: pixabay.com.
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Смолянку обокрали без взлома, сообщает пресс-служба регионального УМВД. По версии полицейских, кто-то открыл квартиру ключами, забрал деньги и скрылся.

Следователи считают, что к преступлению причастен 37-летний родственник женщины. Он, якобы знал, где лежат ключи, и воспользовался случаем.

- Ранее судимый житель Велижа сознался в своей причастности к пропаже денег. Из квартиры он вынес 55 тысяч рублей, которые к моменту задержания успел потратить, - прокомментировали в ведомстве.

Ранее в Смоленске обманули 92-летнюю старушку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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