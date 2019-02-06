Входная дверь горела в «панельке» на Ломоносова в Смоленске
Крупного ЧП удалось избежать
Входная дверь горела в «панельке» на Ломоносова в Смоленске. ФОТО: ГУ МЧС России по Смоленской области.
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Входная дверь горела в «панельке» на Ломоносова в Смоленске, сообщили «Комсомольской правде» – Смоленск» в пресс-службе регионального МЧС.
Крупного ЧП удалось избежать благодаря оперативности пожарных.
По словам собеседника издания, ЧП произошло в третьем часу утра 6 февраля. На сигнал о помощи выехали подразделения 7-й и 2-й пожарных частей.
– Горела дверь в подвале в 5-ти этажном жилом панельном доме, мусор на площади 1 кв.м. На тушение огня ушло семь минут. Никто не пострадал, – сообщили в ведомстве.
Специалистам предстоит выяснить кто виноват в ночном происшествии.
Ранее горела дверь на Витебском шоссе.
ИСТОЧНИК KP.RU