Стали известны подробности страшного ДТП с погибшим в Вяземском районе
Минифургон Nissan залетел под фуру на перекрестке [ФОТО]
Минифургон Nissan, за рулем которого сидел 43-летний водитель, «залетел» под фуру на регулируемом перекрестке.
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Стали известны подробности ДТП с погибшим в Вяземском районе, сообщили «Комсомольской правде» – Смоленск» в отделе пропаганды областного УГИБДД.
ДТП произошло в 14.35 4 февраля на 201 км трассы «Москва-Минск».
В ведомстве рассказали, что минифургон Nissan, за рулем которого сидел 43-летний водитель, «залетел» под фуру на регулируемом перекрестке.
– Водитель DAF стоял в момент ДТП на дороге, ожидая «зеленый» свет светофора. Внезапно сзади в него влетел минифургон, – рассказал собеседник издания. – Водитель Nissan погиб на месте происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU