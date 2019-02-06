Стали известны подробности страшного ДТП с погибшим в Вяземском районе

СЕГОДНЯ 10:26 2019-02-06T10:29:51+03:00

Минифургон Nissan, за рулем которого сидел 43-летний водитель, «залетел» под фуру на регулируемом перекрестке.

Минифургон Nissan залетел под фуру на перекрестке [ФОТО]

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Стали известны подробности ДТП с погибшим в Вяземском районе, сообщили «Комсомольской правде» – Смоленск» в отделе пропаганды областного УГИБДД.

ДТП произошло в 14.35 4 февраля на 201 км трассы «Москва-Минск».

В ведомстве рассказали, что минифургон Nissan, за рулем которого сидел 43-летний водитель, «залетел» под фуру на регулируемом перекрестке.

– Водитель DAF стоял в момент ДТП на дороге, ожидая «зеленый» свет светофора. Внезапно сзади в него влетел минифургон, – рассказал собеседник издания. – Водитель Nissan погиб на месте происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU