Врачи не опасаются за здоровье смоленских девочек после ДТП

СЕГОДНЯ 11:02 2019-02-06T11:08:09+03:00

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Калужские медики не опасаются за здоровье смоленских девочек после ДТП, сообщает пресс-служба региона со ссылкой на губернатора Алексея Островского, который посетил пострадавших в аварии в Калужской областной детской клинической больнице.

Дарья, Ксения, Кира и Вера идут на поправку.

Также в настоящее время администрация Ярцевского района объявила сбор средств в помощь пострадавшим по следующим реквизитам:

УФК по Смоленской области (Финансовое управление муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ярцевский районный центр культуры и искусства» л/с 20901271220)

Доходный код 00000000000000000150 V

Назначение платежа: добровольное пожертвование на оказание материальной помощи пострадавшим и родственникам погибших в ДТП 03.02.2019

ОКТМО 66658101 (ОКАТО 66258501000)

ОГРН - 1026700978633 ОКВЭД - 90.04.3 ОКПО - 02599047

ИНН: 6727003051 КПП: 672701001

р/с: 40701810066141270001

БИК: 046614001

Банк: Отделение Смоленск г.Смоленск

Справки по телефону: 8 (48143) 7-24-76, 8 (48143) 7-11-30

ДТП, в которое попал танцевальный коллектив «Колибри» произошло утром 3 февраля. Автобус с детским ансамблем из города Ярцево разбился на трассе. Погибли четыре женщины и трое детей 7-8 лет. Руководство Смоленской области пообещало выплатить их семьям по миллиону рублей.

Руководитель коллектива находилась с детьми в той роковой поездке и рассказала изданию, что произошло.

Спецслужбы проводят проверку по факту случившегося. Возбуждено уголовное дело. После чего выяснилось, что автобус эксплуатировался более 10 лет. Также известно, что руководство коллектива не получало разрешение на образовательную деятельность, а водитель автобуса имел два штрафа за нарушения ПДД.

Позднее замначальника ГУОБДД МВД России Владимир Кузин в эфире радио «Комсомольская правда» прояснил некоторые детали по перевозке детей.

- У автобуса не было уведомления о перевозке детей, но тут спорный момент: перевозка была в сопровождении родителей, - сказал гость студии. - Возраст автобуса - не запрещенный, потому что норма, которая сегодня существует в 10 лет, отодвинута, нет этих ограничений. Более того, мы считаем, что ограничений по возрасту не должно быть, должно быть ограничение по техническому состоянию.

ИСТОЧНИК KP.RU