Причину смерти 4-летнего мальчика из Дорогобужа выяснит СКР
Причину смерти 4-летнего мальчика из Дорогобужа выяснит СКР, сообщила официальный представитель регионального ведомства Наталья Зуева.
По словам источника, ребенок поступил в Дорогобужскую ЦРБ после того, как дома его состояние ухудшилось. Маленький пациент умер в день госпитализации.
Трагедия произошла 4 февраля.
- По факту случившегося проводится проверка, - сообщили в региональном СКР. - Изъята вся медицинская документация, назначена экспертиза, которая поможет установить причину смерти пациента. В ходе проверки будет дана оценка действий медицинского персонала.
О том, что мальчик умер от менингита, говорить преждевременно, отметили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU