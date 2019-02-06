СЕГОДНЯ 11:36 2019-02-06T11:37:41+03:00

Ребенок умер в ЦРБ в день госпитализации

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Причину смерти 4-летнего мальчика из Дорогобужа выяснит СКР, сообщила официальный представитель регионального ведомства Наталья Зуева.

По словам источника, ребенок поступил в Дорогобужскую ЦРБ после того, как дома его состояние ухудшилось. Маленький пациент умер в день госпитализации.

Трагедия произошла 4 февраля.

- По факту случившегося проводится проверка, - сообщили в региональном СКР. - Изъята вся медицинская документация, назначена экспертиза, которая поможет установить причину смерти пациента. В ходе проверки будет дана оценка действий медицинского персонала.

О том, что мальчик умер от менингита, говорить преждевременно, отметили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU