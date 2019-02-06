2019-02-06T12:40:27+03:00
Общество

Должник по алиментам не смог продать автомобиль на «Авито»

Мужчина задолжал ребенку более 90 тыс. рублей
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: pixabay.comФОТО: pixabay.com
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Должник по алиментам не смог продать автомобиль на «Авито», сообщили в пресс-службе областной службы судебных приставов.

Покупатель пробил машину и узнал, что на нее наложен запрет по регистрационным действиям.

По словам сотрудников пресс-службы, такие меры были приняты из-за того, что владелец машины задолжал своему 18-летнему сыну 90 тысяч рублей по алиментам.

- Поняв, что автомобиль без погашения долга смолянину продать не удастся, мужчина погасил долг и предоставил в службу соответствующий документ, - сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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