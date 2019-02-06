2019-02-06T13:00:25+03:00
Общество

В Смоленске завоют сирены

Жителей города просят сохранять спокойствие
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
В Смоленске завоют сирены. ФОТО: ГУ МЧС России по Смоленской области.В Смоленске завоют сирены. ФОТО: ГУ МЧС России по Смоленской области.
Изменить размер текста:

Сигнал «Внимание всем» раздастся в Смоленске, сообщает пресс-служба регионального МЧС. Жителей города просят сохранять спокойствие, это будет учебная тревога.

По информации сотрудников ведомства, техническая проверка безопасности системы оповещения населения запланирована на 14.30-14.45 7 февраля. Сирены зазвучат на улице Войкова.

– Населению рекомендовано не предпринимать никаких действий, – сообщили в пресс-службе ведомстве. – Но в других случаях, когда сигнал зазвучит не в целях проверки, люди должны выслушать информацию, переданную через радиоприемник, канал местного телевидения или уличный громкоговоритель, и выполнить все рекомендации.

Не нужно забирать детей из школы и детского сада, рекомендуют в МЧС, это может задержать их отправку в безопасные места.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Должник по алиментам не смог продать автомобиль на «Авито»
Причину смерти 4-летнего мальчика из Дорогобужа выяснит СКР
Врачи не опасаются за здоровье смоленских девочек после ДТП
Стали известны подробности страшного ДТП с погибшим в Вяземском районе
Входная дверь горела в «панельке» на Ломоносова в Смоленске
Смолянку обокрали без взлома
Три кандидата подали документы на должность главы Смоленска
92-летнюю старушку обманули мошенники в Смоленске
В Смоленской области дежурная по переезду предотвратила утечку топлива
В Смоленске продолжат ремонтировать мосты
ДТП с трамваем спровоцировало пробку на мосту в Смоленске
Смоленские школьники пройдут обязательное собеседование
Жители Ярцево прощаются с погибшими в ДТП под Калугой
Смолянин распылил перцовый баллончик в глаза полицейскому
Пять двоен родились в январе в Смоленске
Водитель фургона Iveco сбил женщину в Смоленске
День крепости пройдет в Смоленске
Смолянку обманул мошенник, предложивший застраховать лицевой счет
Входная дверь загорелась в квартире на Витебском шоссе в Смоленске
Смоляне опаздывают на работу из-за ДТП на Николаева
Смоленские водители приручили бездомных щенков
Отдел ЗАГС открылся в Перинатальном центре Смоленска
Смолянин пытался открыто украсть телевизор из магазина