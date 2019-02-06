В Смоленске завоют сирены

СЕГОДНЯ 13:00 2019-02-06T13:00:25+03:00

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Сигнал «Внимание всем» раздастся в Смоленске, сообщает пресс-служба регионального МЧС. Жителей города просят сохранять спокойствие, это будет учебная тревога.

По информации сотрудников ведомства, техническая проверка безопасности системы оповещения населения запланирована на 14.30-14.45 7 февраля. Сирены зазвучат на улице Войкова.

– Населению рекомендовано не предпринимать никаких действий, – сообщили в пресс-службе ведомстве. – Но в других случаях, когда сигнал зазвучит не в целях проверки, люди должны выслушать информацию, переданную через радиоприемник, канал местного телевидения или уличный громкоговоритель, и выполнить все рекомендации.

Не нужно забирать детей из школы и детского сада, рекомендуют в МЧС, это может задержать их отправку в безопасные места.

ИСТОЧНИК KP.RU