В Смоленске завоют сирены
Сигнал «Внимание всем» раздастся в Смоленске, сообщает пресс-служба регионального МЧС. Жителей города просят сохранять спокойствие, это будет учебная тревога.
По информации сотрудников ведомства, техническая проверка безопасности системы оповещения населения запланирована на 14.30-14.45 7 февраля. Сирены зазвучат на улице Войкова.
– Населению рекомендовано не предпринимать никаких действий, – сообщили в пресс-службе ведомстве. – Но в других случаях, когда сигнал зазвучит не в целях проверки, люди должны выслушать информацию, переданную через радиоприемник, канал местного телевидения или уличный громкоговоритель, и выполнить все рекомендации.
Не нужно забирать детей из школы и детского сада, рекомендуют в МЧС, это может задержать их отправку в безопасные места.
ИСТОЧНИК KP.RU