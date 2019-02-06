2019-02-06T16:16:10+03:00
Политика

Губернатор Островский назвал кандидатов на должность главы Смоленска

Среди выдвиженцев – вице-губернаторы Константин Никонов и Андрей Борисов
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: администрация города Смоленска.ФОТО: администрация города Смоленска.
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Губернатор Островский назвал кандидатов на должность главы Смоленска, сообщает «Рабочий путь».

По мнению руководителя региона, кресла градоначальника достойны его вице-губернаторы Константин Никонов и Андрей Борисов.

Сообщается, что эти фамилии прозвучали в ходе встречи с депутатами горсовета. Однако кандидаты пока не подали документы в приемную комиссию.

Также известно, что сегодня, 6 февраля, о желании участвовать в «мэрской» гонке изъявили предпринимательница Анна Азаренкова и руководитель смоленского музыкального общества Раиса Ермишина.

Ранее «Комсомольская правда» – Смоленск» рассказывала о первых трех претендентах на должность главы администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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