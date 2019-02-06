Губернатор Островский назвал кандидатов на должность главы Смоленска
Губернатор Островский назвал кандидатов на должность главы Смоленска, сообщает «Рабочий путь».
По мнению руководителя региона, кресла градоначальника достойны его вице-губернаторы Константин Никонов и Андрей Борисов.
Сообщается, что эти фамилии прозвучали в ходе встречи с депутатами горсовета. Однако кандидаты пока не подали документы в приемную комиссию.
Также известно, что сегодня, 6 февраля, о желании участвовать в «мэрской» гонке изъявили предпринимательница Анна Азаренкова и руководитель смоленского музыкального общества Раиса Ермишина.
Ранее «Комсомольская правда» – Смоленск» рассказывала о первых трех претендентах на должность главы администрации города.
ИСТОЧНИК KP.RU