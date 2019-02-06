2019-02-06T16:37:42+03:00
Общество

Более 4300 школьников ушли на карантин в Смоленске

Дети болеют вирусами гриппа А (H3N2), аденовирусами, риновирусами и РС-вирусами
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: Виктория НИКОЛЬСКАЯ.ФОТО: Виктория НИКОЛЬСКАЯ.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Более 4300 школьников ушли на карантин в Смоленске, сообщает пресс-служба городской администрации. На внеплановых каникулах находятся 182 класса.

По словам сотрудников пресс-службы, полностью приостановлены занятия в 39-й школе. Еще в 20-ти школах на временные каникулы ушли некоторые классы.

- Ограничительные мероприятия введены для предупреждения распространения ОРВИ среди учащихся. Также в школах ограничивается проведение массовых мероприятий, - прокомментировали сотрудники ведомства.

Между тем, в региональном Роспотребнадзоре отмечают, что в областном центре с 28 января по 3 февраля рост заболеваемость обмечен во всех возрастных группах. Больше всего болеют дети 3-14 лет. Эпидемиологи отмечают, что дети болели вирусами гриппа А (H3N2), аденовирусами, риновирусами и РС-вирусами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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