СЕГОДНЯ 06:35 2019-02-07T06:35:39+03:00

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Газовики и МЧС будут ликвидировать утечку газа в Смоленске, сообщает пресс-служба губернатора. В областном центре пройдет тактико-специальное учение.

По словам собеседника, отработка действий в случае утечки газа связана с участившимися ЧП: в 2018 году в России произошло 29 взрывов бытового газа, жертвами которых становились люди. Только трагедия в Магниторске унесла жизни 39 человек. О чудесном спасении 11-месячного Вани Фокина до сих пор говорит вся страна.

Смоленск также не стал исключением: 6 ноября в доме №1 по улицу Шкурова пос. Пригорское произошел взрыв. В жилой девятиэтажке обрушились перекрытия между 7 и 6, а также 6 и 5 этажами.

В результате взрыва пострадали четыре человека. Двое, среди которых виновник трагедии, были госпитализированы.

Тактическое учение пройдет с 14.40 до 18.00 на ул. Петра Алексеева, 9.

ИСТОЧНИК KP.RU