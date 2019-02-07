СЕГОДНЯ 06:59 2019-02-07T06:59:42+03:00

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Смолянина подозревают в краже ружей для подводной охоты, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Нетрезвый мужчина залез в чужой летний дом и вынес ценности.

По словам полицейских, его быстро удалось найти. В момент задержания три ружья для подводной охоты были при нем.

- По словам подозреваемого, добычу он планировал продать, - прокомментировали в ведомстве.

Также полицейские выяснили, что несколько дней назад мужчина пытался «обчистить» складские помещения, но был слишком пьян, чтобы довести начатое до конца.

Возбуждено два уголовных дела. Подозреваемый находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU