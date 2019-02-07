2019-02-07T07:08:21+03:00
Происшествия

В Смоленске мужчина угрожал пятерым прохожим пистолетом

Мужчина «засветился» в разных районах города
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: pixabay.comФОТО: pixabay.com
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Мужчина угрожал пятерым прохожим пневматическим пистолетом в Смоленске, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. Конфликт произошел с разными людьми в разных местах.

По словам полицейский, первый инцидент состоялся у ночного клуба. Подозреваемый поссорился с нетрезвым мужчиной и во время брани достал пистолет.

- Четыре других случая произошли позднее. Следователи установили, что угрозы физической расправы могли поступать от одного человека. Вскоре подозреваемый был задержан. Им оказался ранее судимый 37-летний смолянин. При нем был обнаружен пневматический пистолет, – сообщили в полиции.

Картину произошедшего в настоящее время выясняют следователи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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