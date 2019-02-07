СЕГОДНЯ 08:51 2019-02-07T08:51:16+03:00

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ДТП на трамвайных путях в Смоленске спровоцировало пробку, сообщает паблик drive2_smolensk ВКонтакте. Временно прекращено движение трамваев от Полиграфкомбината в центр. ДТП произошло в девятом часу утра 7 февраля напротив магазина "Лада маркет".

- На перекрестке улиц Попова и Шевченко ДТП на трамвайных путях. Движение трамваев остановлено. ДПС на месте, - сообщают очевидцы.

Ранее еще одна авария спровоцировала пробку на Витебском шоссе. ДТП произошло на виадуке пеперд мостом на ж/д вокзал.

О пострадавших не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU