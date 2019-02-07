2019-02-07T09:07:04+03:00
Происшествия

УАЗик столкнулся с маршруткой на Витебском шоссе в Смоленске

В аварии никто не пострадал
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: ВКонтакте.ФОТО: ВКонтакте.
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УАЗик столкнулся с маршруткой на Витебском шоссе в Смоленске, сообщает паблик drive2_smolensk ВКонтакте.

ДТП произошло в районе восьми утра 7 февраля.

- Ребят, на виадук не езжайте: там сильное ДТП и виадук стоит, - сообщали очевидцы.

В отделе пропаганды областного УГИБДД сообщили, что утренняя авария не попала в сводку серьезных происшествий. Вероятнее всего, автомобилям причинены механические повреждения. На 9 утра в больницы Смоленска никто из участников ДТП не обращался.

Позднее УАЗик увезли на эвакуаторе в сторону Рославльского шоссе.

Ранее ДТп на Попова спровоцировало прекращение движения трамваев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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