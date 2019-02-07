УАЗик столкнулся с маршруткой на Витебском шоссе в Смоленске
В аварии никто не пострадал
ФОТО: ВКонтакте.
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УАЗик столкнулся с маршруткой на Витебском шоссе в Смоленске, сообщает паблик drive2_smolensk ВКонтакте.
ДТП произошло в районе восьми утра 7 февраля.
- Ребят, на виадук не езжайте: там сильное ДТП и виадук стоит, - сообщали очевидцы.
В отделе пропаганды областного УГИБДД сообщили, что утренняя авария не попала в сводку серьезных происшествий. Вероятнее всего, автомобилям причинены механические повреждения. На 9 утра в больницы Смоленска никто из участников ДТП не обращался.
Позднее УАЗик увезли на эвакуаторе в сторону Рославльского шоссе.
Ранее ДТп на Попова спровоцировало прекращение движения трамваев.
ИСТОЧНИК KP.RU