Губернатор Островский сократит срок контрактов с подчиненными
Договора будут заключаться на шесть месяцев
ФОТО: администрация Смоленской области.
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Губернатор Алексей Островский сократит срок контрактов с подчиненными, сообщает пресс-служба обладминистрации. С 1 марта договора будут заключаться на полгода, а не на год, как ранее.
- Я не намерен мириться с любыми проявлениями некомпетентности. С такими подчиненными буду расставаться, невзирая на должност, - передает пресс-служба слова главы региона, сказанные на рабочем совещании с членами администрации.
На днях глава региона раскритиковал уборку снега в областном центре, акцентировав внимание на наличие снегоуборочной техники.
ИСТОЧНИК KP.RU