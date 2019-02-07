Губернатор Островский сократит срок контрактов с подчиненными

СЕГОДНЯ 10:05 2019-02-07T10:05:32+03:00

Договора будут заключаться на шесть месяцев

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Губернатор Алексей Островский сократит срок контрактов с подчиненными, сообщает пресс-служба обладминистрации. С 1 марта договора будут заключаться на полгода, а не на год, как ранее.

- Я не намерен мириться с любыми проявлениями некомпетентности. С такими подчиненными буду расставаться, невзирая на должност, - передает пресс-служба слова главы региона, сказанные на рабочем совещании с членами администрации.

На днях глава региона раскритиковал уборку снега в областном центре, акцентировав внимание на наличие снегоуборочной техники.

ИСТОЧНИК KP.RU