Ямочный ремонт проходит в Смоленске
Работы проходят на улице Беляева
ФОТО: Виктория НИКОЛЬСКАЯ.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Ямочный ремонт проходит в Смоленске, сообщает "КП-Смоленск". В настоящее время работы проходят на улице Беляева.
Рабочие высушивают крупные ямы и заполняют их новым асфальтом. Дорожные работы не мешают движению машин.
Ранее пресс-служба администрации отмечала, что зимой состояние дорог будет поддерживаться, а при наступлении стабильных температур пройдет более масштабный ремонт.
ИСТОЧНИК KP.RU