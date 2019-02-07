2019-02-07T11:31:56+03:00
Общество

Ямочный ремонт проходит в Смоленске

Работы проходят на улице Беляева
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: Виктория НИКОЛЬСКАЯ.ФОТО: Виктория НИКОЛЬСКАЯ.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Ямочный ремонт проходит в Смоленске, сообщает "КП-Смоленск". В настоящее время работы проходят на улице Беляева.

Рабочие высушивают крупные ямы и заполняют их новым асфальтом. Дорожные работы не мешают движению машин.

Ранее пресс-служба администрации отмечала, что зимой состояние дорог будет поддерживаться, а при наступлении стабильных температур пройдет более масштабный ремонт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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