СЕГОДНЯ 12:24 2019-02-07T12:24:54+03:00

Также будет завершена пристройка к 33-й школе

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Детские сады в Миловидово и на Королёвке в Смоленске обещают построить в 2019 году, сообщает пресс-служба администрации региона. Также в наступившем году будут завершены работы по строительству пристройки к 33-й школе.

- В новые детские сады смогут пойти по 150 детей, - отмечают в администрации.

Также сообщается, что в регионе в рамках национального проекта «Образование» планируется реализовать 8 проектов.

ИСТОЧНИК KP.RU