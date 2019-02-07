Смолян предупреждают о «церковных» мошенниках

СЕГОДНЯ 12:58 2019-02-07T12:58:46+03:00

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Смолян предупреждают о новом виде церковного мошенничества, сообщает смоленская митрополия. На просторах интернета появились сайты, на которых можно дистанционно заказать и оплатить он-лайн молебен, панихиду, обедню, Крещение, Венчание и другие обряды.

По словам сотрудников митрополии, эти ресурсы не имеют никакого отношения к РПЦ.

– Один из таких сайтов – «Русская Православная Церковь online», - говорят представители митрополии. – На нем представлены многие храмы, но о них написала недостоверная информация, что должно в первую очередь насторожить православных.

ИСТОЧНИК KP.RU