СЕГОДНЯ 14:40 2019-02-07T14:40:06+03:00

За качеством товаров и их стоимостью обещают следить

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В интернатах Смоленщины планируют создать пункты продажи продуктов, сообщает пресс-служба администрации Смоленской области. Замгубернатора Оксана Лобода и начальник департамента по социальному развитию Татьяна Конашенкова получили указание проработать вопрос их создания.

По словам сотрудников администрации, пункты будут ориентированы, в первую очередь, на маломобильные группы людей.

- Перечень, качество товаров и ценообразование будет взято на особый контроль, - заверили в администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU