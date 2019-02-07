2019-02-07T14:40:06+03:00
Общество

В интернатах Смоленщины планируют создать пункты продажи продуктов

За качеством товаров и их стоимостью обещают следить
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: pixabay.comФОТО: pixabay.com
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В интернатах Смоленщины планируют создать пункты продажи продуктов, сообщает пресс-служба администрации Смоленской области. Замгубернатора Оксана Лобода и начальник департамента по социальному развитию Татьяна Конашенкова получили указание проработать вопрос их создания.

По словам сотрудников администрации, пункты будут ориентированы, в первую очередь, на маломобильные группы людей.

- Перечень, качество товаров и ценообразование будет взято на особый контроль, - заверили в администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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