В интернатах Смоленщины планируют создать пункты продажи продуктов
За качеством товаров и их стоимостью обещают следить
ФОТО: pixabay.com
Изменить размер текста:
В интернатах Смоленщины планируют создать пункты продажи продуктов, сообщает пресс-служба администрации Смоленской области. Замгубернатора Оксана Лобода и начальник департамента по социальному развитию Татьяна Конашенкова получили указание проработать вопрос их создания.
По словам сотрудников администрации, пункты будут ориентированы, в первую очередь, на маломобильные группы людей.
- Перечень, качество товаров и ценообразование будет взято на особый контроль, - заверили в администрации.
ИСТОЧНИК KP.RU