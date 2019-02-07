Смолянку обвинили в злоупотреблении спиртным и избиении ребенка

СЕГОДНЯ 15:20 2019-02-07T15:20:11+03:00

32-летняя женщина попала на учет в полицию

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Смолянку обвинили в злоупотреблении спиртным и избиении семилетнего ребенка, сообщили в пресс-службе областного УМВД.

По словам полицейских, 32-летняя женщина любила погулять в компании приятельниц, с которыми нередко конфликтовала. Все это происходило на глазах у ребенка.

Кроме того, будучи в нетрезвом состоянии женщина могла поднять руку на собственную дочь.

- Женщина поставлена на профилактический учет. Ребенок передан на воспитание отцу, ее жизни и здоровью ничего не угрожает, - рассказали сотрудники ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU