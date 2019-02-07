2019-02-07T17:12:34+03:00
Происшествия

За найденный телефон смолянка может сесть в тюрьму

Жительница областного центра утверждает, что нашла гаджет в маршрутке
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: pixabay.comФОТО: pixabay.com
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За найденный телефон смолянка может сесть в тюрьму, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Подозреваемая утверждает, что нашла гаджет в маршрутке и решила оставить себе.

- Найти подозреваемую не составило труда. После заявления от потерпевшей полицейские провели проверку и узнали, что устройство включено и им кто-то пользуется. Вскоре подозреваемая была задержана, - прокомментировали в ведомстве.

Похищенное изъято. За кражу смолянке грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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