СЕГОДНЯ 17:12 2019-02-07T17:12:34+03:00

Жительница областного центра утверждает, что нашла гаджет в маршрутке

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За найденный телефон смолянка может сесть в тюрьму, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Подозреваемая утверждает, что нашла гаджет в маршрутке и решила оставить себе.

- Найти подозреваемую не составило труда. После заявления от потерпевшей полицейские провели проверку и узнали, что устройство включено и им кто-то пользуется. Вскоре подозреваемая была задержана, - прокомментировали в ведомстве.

Похищенное изъято. За кражу смолянке грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU