За найденный телефон смолянка может сесть в тюрьму
Жительница областного центра утверждает, что нашла гаджет в маршрутке
ФОТО: pixabay.com
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За найденный телефон смолянка может сесть в тюрьму, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Подозреваемая утверждает, что нашла гаджет в маршрутке и решила оставить себе.
- Найти подозреваемую не составило труда. После заявления от потерпевшей полицейские провели проверку и узнали, что устройство включено и им кто-то пользуется. Вскоре подозреваемая была задержана, - прокомментировали в ведомстве.
Похищенное изъято. За кражу смолянке грозит до пяти лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU