СЕГОДНЯ 06:32 2019-02-08T06:33:52+03:00

Вор вынес продуктов, алкоголя и сигарет почти на сто тысяч рублей

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Деревенский магазин ограбили в Сафоновском районе, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Индивидуальный предприниматель недосчитался продуктов, алкоголя и сигарет.

По словам полицейских, сумма ущерба составила почти сто тысяч рублей.

- Подозреваемого обнаружили в ходе розыскных мероприятий. Это ранее судимый местный житель 1696 года рождения. Мужчина задержан и уже во всем сознался, - прокомментировали в ведомстве.

Ранее «Комсомольской правде» – Смоленск» сообщала, что смолянку подозревают в краже телефона в маршрутке. И мужчину за то, что он проник в чужой дом и забрал ружья для подводной охоты.

ИСТОЧНИК KP.RU