2019-02-08T06:33:52+03:00
Происшествия

Деревенский магазин ограбили в Сафоновском районе

Вор вынес продуктов, алкоголя и сигарет почти на сто тысяч рублей
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
ФОТО: pixabay.comФОТО: pixabay.com
Изменить размер текста:

Деревенский магазин ограбили в Сафоновском районе, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Индивидуальный предприниматель недосчитался продуктов, алкоголя и сигарет.

По словам полицейских, сумма ущерба составила почти сто тысяч рублей.

- Подозреваемого обнаружили в ходе розыскных мероприятий. Это ранее судимый местный житель 1696 года рождения. Мужчина задержан и уже во всем сознался, - прокомментировали в ведомстве.

Ранее «Комсомольской правде» – Смоленск» сообщала, что смолянку подозревают в краже телефона в маршрутке. И мужчину за то, что он проник в чужой дом и забрал ружья для подводной охоты.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«ЕР» проголосовала за Андрея Борисова на пост главы Смоленска
В 23 школах Смоленска объявлен карантин
Мать Героя России отметила 80-летний юбилей в Смоленске
За найденный телефон смолянка может сесть в тюрьму
Смолянку обвинили в злоупотреблении спиртным и избиении ребенка
В интернатах Смоленщины планируют создать пункты продажи продуктов
Смолян предупреждают о «церковных» мошенниках
Дома для ветеранов появятся в райцентрах Смоленщины
Детские сады в Миловидово и на Королёвке в Смоленске обещают построить в 2019 году
Ямочный ремонт проходит в Смоленске
Губернатор Островский сократит срок контрактов с подчиненными
УАЗик столкнулся с маршруткой на Витебском шоссе в Смоленске
ДТП на трамвайных путях в Смоленске спровоцировало пробку
В Смоленске мужчина угрожал пятерым прохожим пистолетом
Смолянина подозревают в краже ружей для подводной охоты
Газовики и МЧС будут ликвидировать утечку газа в Смоленске
Более 4300 школьников ушли на карантин в Смоленске
Губернатор Островский назвал кандидатов на должность главы Смоленска
В Смоленске завоют сирены
Должник по алиментам не смог продать автомобиль на «Авито»
Причину смерти 4-летнего мальчика из Дорогобужа выяснит СКР
Врачи не опасаются за здоровье смоленских девочек после ДТП