2019-02-08T06:51:48+03:00
Общество

Мать Героя России отметила 80-летний юбилей в Смоленске

Клавдия Григорьевна Иванова чувствует себя хорошо благодаря активному образу жизни
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
ФОТО: smoladmin.ru.ФОТО: smoladmin.ru.
Изменить размер текста:

Мать Героя России Сергея Железнова отметила 80-летний юбилей в Смоленске, сообщает пресс-служба городской администрации. Клавдия Григорьевна Иванова с улыбкой принимает гостей и вспоминает о прошлом.

По словам сотрудников администрации, смолянка одна воспитала шестерых детей, закончила филиал МЭИ и 38 лет отработала инженером в Смоленском филиале научно-исследовательского института авиационной промышленности.

- Трудолюбие Клавдии Григорьевны отмечалось на различных уровнях. Клавдия Григорьевна ударник труда, победитель социалистических соревнований, награждена медалью «Ветеран труда» и медалью Союза женщин России и знаком «Матери офицера», - отмечают в пресс-службе ведомства. - На пенсии юбиляр продолжает вести активный образ жизни: занимается садоводством, вышиванием, кулинарией, спортом, участвует в общественной жизни, гражданско-патриотических мероприятиях.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«ЕР» проголосовала за Андрея Борисова на пост главы Смоленска
В 23 школах Смоленска объявлен карантин
Деревенский магазин ограбили в Сафоновском районе
За найденный телефон смолянка может сесть в тюрьму
Смолянку обвинили в злоупотреблении спиртным и избиении ребенка
В интернатах Смоленщины планируют создать пункты продажи продуктов
Смолян предупреждают о «церковных» мошенниках
Дома для ветеранов появятся в райцентрах Смоленщины
Детские сады в Миловидово и на Королёвке в Смоленске обещают построить в 2019 году
Ямочный ремонт проходит в Смоленске
Губернатор Островский сократит срок контрактов с подчиненными
УАЗик столкнулся с маршруткой на Витебском шоссе в Смоленске
ДТП на трамвайных путях в Смоленске спровоцировало пробку
В Смоленске мужчина угрожал пятерым прохожим пистолетом
Смолянина подозревают в краже ружей для подводной охоты
Газовики и МЧС будут ликвидировать утечку газа в Смоленске
Более 4300 школьников ушли на карантин в Смоленске
Губернатор Островский назвал кандидатов на должность главы Смоленска
В Смоленске завоют сирены
Должник по алиментам не смог продать автомобиль на «Авито»
Причину смерти 4-летнего мальчика из Дорогобужа выяснит СКР
Врачи не опасаются за здоровье смоленских девочек после ДТП