Мать Героя России отметила 80-летний юбилей в Смоленске

СЕГОДНЯ 06:51 2019-02-08T06:51:48+03:00

Клавдия Григорьевна Иванова чувствует себя хорошо благодаря активному образу жизни

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Мать Героя России Сергея Железнова отметила 80-летний юбилей в Смоленске, сообщает пресс-служба городской администрации. Клавдия Григорьевна Иванова с улыбкой принимает гостей и вспоминает о прошлом.

По словам сотрудников администрации, смолянка одна воспитала шестерых детей, закончила филиал МЭИ и 38 лет отработала инженером в Смоленском филиале научно-исследовательского института авиационной промышленности.

- Трудолюбие Клавдии Григорьевны отмечалось на различных уровнях. Клавдия Григорьевна ударник труда, победитель социалистических соревнований, награждена медалью «Ветеран труда» и медалью Союза женщин России и знаком «Матери офицера», - отмечают в пресс-службе ведомства. - На пенсии юбиляр продолжает вести активный образ жизни: занимается садоводством, вышиванием, кулинарией, спортом, участвует в общественной жизни, гражданско-патриотических мероприятиях.

ИСТОЧНИК KP.RU