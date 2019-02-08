2019-02-08T07:15:07+03:00
Общество

В 23 школах Смоленска объявлен карантин

На внеплановых каникулах находятся более 6700 детей
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: Виктория НИКОЛЬСКАЯ.ФОТО: Виктория НИКОЛЬСКАЯ.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В 23 школах Смоленска объявлен карантин, сообщили «КП» в пресс-службе городской администрации. Полностью закрыты четыре образовательных учреждения – 39-я, 1-я, 37-я школы и 4-я гимназия.

По подсчетам властей, на внеплановых каникулах из-за болезни и в целях профилактики находятся более 6700 школьников.

- Всего ограничительные мероприятия введены в 260 классах 23 школ, - прокомментировали в ведомстве.

Ранее издание отмечало, что в нынешнем сезоне чаще всего болеют дошкольники и младшие и средние школьники. Зачастую медики диагностируют у них вирусы гриппа А (H3N2), аденовирусы, риновирусы и РС-вирусы.

Число больных растет быстро. По официальным данным, 4 февраля на карантине было в два раза меньше детей – около двух тысяч человек. Уже 6-го заболевших отмечено более 4300 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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