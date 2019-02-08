2019-02-08T09:32:50+03:00
Происшествия

Житель Смоленска перевел мошенникам 195 тысяч рублей

Неизвестные предлагали мужчине обезопасить банковский счет
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: pixabay.comФОТО: pixabay.com
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Житель Смоленска перевел мошенникам 195 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области. Неизвестные люди предложили ему обезопасить его счет, чтобы предотвратить списание денег, которые имеются на карте.

По словам полицейских, потерпевший поверил мошенникам и продиктовал все данные своей карты, включая трехзначный код, указанный на обратной стороне «пластика».

- Списание денег произошло через несколько минут, - сообщили в пресс-службе. - Доверившись неизвестным, мужчина потерял более 195 тысяч рублей.

В полицейском ведомстве пояснили, что это не единственный случай мошенничества. В подобную схему защиты от воров поверил еще один смолянин. В его случае, с карты похищено более 6 тысяч рублей.

Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося и пытаются выйти на след преступников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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