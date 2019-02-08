Житель Смоленска перевел мошенникам 195 тысяч рублей
Житель Смоленска перевел мошенникам 195 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области. Неизвестные люди предложили ему обезопасить его счет, чтобы предотвратить списание денег, которые имеются на карте.
По словам полицейских, потерпевший поверил мошенникам и продиктовал все данные своей карты, включая трехзначный код, указанный на обратной стороне «пластика».
- Списание денег произошло через несколько минут, - сообщили в пресс-службе. - Доверившись неизвестным, мужчина потерял более 195 тысяч рублей.
В полицейском ведомстве пояснили, что это не единственный случай мошенничества. В подобную схему защиты от воров поверил еще один смолянин. В его случае, с карты похищено более 6 тысяч рублей.
Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося и пытаются выйти на след преступников.
ИСТОЧНИК KP.RU