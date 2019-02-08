2019-02-08T09:50:21+03:00
Происшествия

Toyota Land Cruiser сгорела в Смоленской области

От внедорожника остался только каркас
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Toyota Land Cruiser сгорела в Смоленской области. ФОТО: с места происшествия предоставлено ГУ МЧС России по Смоленской области.Toyota Land Cruiser сгорела в Смоленской области. ФОТО: с места происшествия предоставлено ГУ МЧС России по Смоленской области.
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Toyota Land Cruiser сгорела в Смоленской области, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. Внедорожник выгорел полностью.

ЧП произошло в пятом часу утра 8 февраля на проспекте Металлургов в Ярцево.

По словам спасателей, автомобилю было 22 года. Специалисты считают, что пожар мог случится из-за неисправной проводки.

- Машина выгорела за считанные минуты. На сигнал о ЧП выезжали огнеборцы из 19-й части. Ночное происшествие обошлось без пострадавших, - сообщили в региональном МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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