Toyota Land Cruiser сгорела в Смоленской области
От внедорожника остался только каркас
Toyota Land Cruiser сгорела в Смоленской области. ФОТО: с места происшествия предоставлено ГУ МЧС России по Смоленской области.
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Toyota Land Cruiser сгорела в Смоленской области, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. Внедорожник выгорел полностью.
ЧП произошло в пятом часу утра 8 февраля на проспекте Металлургов в Ярцево.
По словам спасателей, автомобилю было 22 года. Специалисты считают, что пожар мог случится из-за неисправной проводки.
- Машина выгорела за считанные минуты. На сигнал о ЧП выезжали огнеборцы из 19-й части. Ночное происшествие обошлось без пострадавших, - сообщили в региональном МЧС.
ИСТОЧНИК KP.RU